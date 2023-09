Albinea (RE). Irrompe in casa della ex, poi aggredisce la madre e i Carabinieri intervenuti

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Albinea (RE) , 18/09/2023 11:18

Prima ha sfondato il portone d’ingresso della casa dell’ex ragazza con l’intento di raggiungerla, urlando minacce di morte qualora fossero stati chiamati i Carabinieri, poi è tornato in strada ed ha aggredito la mamma della ex e per ultimo ha usato violenza nei confronti dei carabinieri di Albinea, intervenuti sul posto, che solo grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione, riuscivano a immobilizzarlo.

Protagonista della serata di violenza un 27enne residente a Castellarano che con la sua condotta delittuosa ha anche causato lesioni, poi giudicate guaribili in 5 giorni, a un carabiniere albinetano. Per questi motivi nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Albinea con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché danneggiamento aggravato, hanno arrestato un 27enne residente a Castellarano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/irrompe-in-casa-della-ex-poi-aggredisce-la-madre-e-i-carabinieri-intervenuti