Coniugare sport e moda, l’esperienza della tennista/modella Ema Perea

4. Hai vinto un importante concorso che sicuramente ti ha portato fortuna per approcciarti al mondo della moda, ci racconti questa esperienza?

Si, il 7 agosto ho vinto il concorso di Miss Rudiae a Grottaglie. È stata un’esperienza del tutto inaspettata. Mi sono molto affezionata alle persone, una soprattutto, ovvero Angela Fanigliulo (Fany Moda) stilista e organizzatrice dell’evento che mi ha aiutata a migliorarmi ogni giorno e con cui condividerò quest’anno nuove esperienze, ho conosciuto ragazze bellissime e ho stretto nuove amicizie.

L’avevo presa un po’ come una sfida cercando di dare tutto ciò che potevo dare visto che è stato il primo concorso che ho fatto seriamente. Sono stati giorni bellissimi imparando molto e acquistando giorno dopo giorno più fiducia. La sera della finale ero nervosissima ed emozionata non vedendo l’ora di scendere a sfilare. La vittoria è stata del tutto inaspettata e sono ancora più curiosa di intraprendere le nuove sfide che mi si presenteranno. Sono molto contenta e orgogliosa di me, sarà un esperienza che mi porterò per sempre nel cuore dato che è stato l’inizio di questo nuovo percorso che sono pronta a intraprendere con passione.

5. Ema cosa vuoi fare da grande? Come ti vedi in futuro?

Come ho detto in una delle domande precedenti dipende sempre da cosa mi si presenterà in futuro, (moda o tennis), la migliore offerta che mi potrà aprire una carriera.

Il mio sogno sarebbe poter uscire in un cartellone pubblicitario importante nelle strade di Milano, la città della moda, e vedere la mia immagine in diverse parti del mondo quali Time Square di New York… magari!!!

6. Hai progetti o ti stai vivendo il momento?

In questo momento ho tantissimi progetti che vorrei realizzare e che pian piano sto riuscendo a fare. Per esempio da quando ho vinto Miss Rudiae mi sono stati proposti vari progetti. Da poco sono uscita per la prima volta in un magazine internazionale!

Adesso ho in programma un concorso importante e dal 24 settembre ho la Fashion Week a Milano di cui faccio da testimonial. Intanto cerco sempre di organizzarmi per i tornei e allenamenti anche se in questo periodo sono ferma per un infortunio alla spalla, sfruttando e utilizzando il tempo per poterlo dedicare alla moda.

Sono molto contenta della strada che sto iniziando a percorrere e sono pronta e carica per il nuovo lavoro che mi aspetterà! Sono emozionata del lavoro che sto svolgendo e delle sorpresine che però non posso ancora svelarvi!!