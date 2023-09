Libia, a Derna una famiglia rinvenuta dalle macerie

20:25 – Nella giornata di ieri a Derna, una famiglia di 5 persone è stata rinvenuta viva dalle macerie sotto cui è stata bloccata.

Come scritto dal Guardian, la famiglia è rimasta per una settimana intera sotto le macerie provocate dall’alluvione del 10 Settembre. In questi giorni le agenzie delle Nazioni unite, stanno lavorando incessantemente per prevenire la diffusione di malattie all’interno della città.

L’ONU afferma: “Le autorità locali, le agenzie umanitarie e il team dell’Oms sono tutti preoccupati per il rischio di diffusione di malattie, comprese l’acqua contaminata e la scarsa igiene”. In queste ore, i medici stanno fornendo kit di emergenza ai servizi sanitari locali.

Il Programma alimentare mondiale (WFP) sta distribuendo tonnellate di forniture mediche spedite tramite voli charter dall’OMS. (Fonte ANSA)