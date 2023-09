PNRR. Nesci (FdI-ECR): risultato importante di Meloni e Fitto

(DIRE) Roma, 19 Set. – “Il via libera del Consiglio UE alle modifiche apportate all’Italia ai target per la richiesta della quarta rata del PNRR, è una buona notizia per l’Italia”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- ECR Denis Nesci.

“La decisione di oggi del Consiglio – aggiunge- certifica che l’Italia potrà gestire in maniera efficiente le risorse europee, per dare un forte slancio all’attuazione del Piano e rilanciare crescita, produttività e occupazione nel nostro Paese.

Un risultato importante del governo Meloni e del ministro Fitto che consentirà al nostro esecutivo di presentare la relativa richiesta di pagamento ed avviare la procedura per il pagamento dei 16,5 miliardi di euro previsti per la quarta rata del PNRR”. (Com/Red/ Dire) 21:38 19-09-23