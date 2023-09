Il seminario più antico e prestigioso

Il primo Seminario in Calabria viene fondato nel 1565, ovviamente nella città di Reggio, dall’Arcivescovo Gaspare del Fosso 《…che gli assegna alcuni benefici semplici destinando parte di locali del palazzo vescovile. I chierici frequentano il collegio dei Gesuiti per lo studio delle lettere e, dal 1571, quello dei Domenicani per le scienze sacre. Il successore, Monsignor Annibale D’Afflitto, nomina come primo Rettore il giovane sacerdote Gian Angelo Spagnolio… Con Monsignor Ybanez il seminario vive un periodo di prosperità: i chierici esterni arrivano a 120…. Monsignor Polou apre scuole di grammatica, di umanità sublime, di filosofia e di diritto canonico chiamando a insegnare illustri maestri. Monsignor Zicari riapre due cattedre scientifiche chiamando a insegnare Giuseppe Morisani e Domenico Giuseppe Barilla…》.

Questi brevi cenni storici (estratti da una semplice ricerca sul web) ci danno l’esatta portata di ciò che rappresenta per l’intera regione il Seminario Arcivescovile reggino, di cui oggi incredibilmente si paventa la chiusura ed il trasferimento a Catanzaro.

In questi anni di “difesa sguarnita” la nostra città è stata fatta oggetto di severi scippi, istituzionali e non, del tutto ingiustificati e che hanno mortificato la storia e il prestigio di una città la quale, al netto di qualunque critica, non può essere considerata seconda a nessuno in Calabria.

Origini e peculiarità, tradizione e culto, prerogative e autorevolezza acquisite nel tempo non possono venire sacrificate in nome di mere ragioni di economicità o di logistica di un centralismo che mai potrà estirpare le vere solide radici che la storia ha consegnato definitivamente a Reggio e che nessuno può pensare di recidere con tagli e trasferimenti di sorta.

È auspicio di questo movimento che le Istituzioni tutte, religiose e laiche, la comunità ecclesiastica e intellettuale reggina si stringano attorno al presidio accademico clericale, al fine unico di scongiurare l’ennesimo schiaffo sulla guancia già livida della più antica, grande e importante realtà urbana della Calabria.