Brasile: la Corte Suprema restituisce le terre degli Indigeni

Per la Corte Suprema del Brasile, Il Marco Temporal (il quadro temporale) è incostituzionale, una legge che dichiarava che i popoli indigeni non avevano diritto all’istituzione di riserve protette su terre dove non erano presenti nel 1988, in quello stesso anno veniva rettificata la costituzione del Brasile.

Una norma che andava contro ogni diritto degli Indios, loro stessi si sentivano violati nell’animo, a questa legge si opponeva anche il Governo del Leader Brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. La votazione è stata sancita con un 9-2 dei giudici della Corte, a favore della popolazione indigena.

Tra gli anni 60-80, molti nativi dovettero abbandonare le loro terre natale, per via della dittatura militare che “governò” in quel lasso di tempo, come hanno dichiarato alcuni aborigeni e ambientalisti.

Dopo la sentenza, fuori dall’edificio della Corte Suprema vi è stata un esplosione di allegria portata avanti dai leader degli indigeni “La giustizia è dalla parte dei popoli indigeni”, le parole di Joenia Wapichana, Capo dell’agenzia governativa per gli affari indigeni, FUNAI.

I due Giudici che sono andati contro gli indigeni, erano stati nominati in passato dall’ex Presidente Jair Bolsonaro, quest’ultimo aveva mantenuto le proprie promesse di non concedere “un centimetro in più” di riserve aborigene protette in Brasile.

Durante la Presidenza di Bolsonaro, la deforestazione in Amazzonia era aumentata del 75%, ed è considerato vicino alla potente lobby agroalimentare brasiliana.

Molti studi hanno affermato che le riserve indigene preservano l’ambiente, e combattano contro il disboscamento. Le riserve indigene, coprono l’11,6% del territorio brasiliano, specialmente in Amazzonia.

Lula, da quando è in carica, ha ricreato le riserve aborigene, e ha istituito il Primo ministero degli Affari indigeni del Brasile. Nel Paese si contano ben più di 700 terre indigene riconosciute, ma un terzo ancora aspetta di essere riconosciuta come riserva (fonte: skytg24.it).

