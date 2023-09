Tunisia. Commissione UE, primo pacchetto aiuti da 127 mln

In quadro memorandum d’intesa anche in materia di migrazioni

(DIRE) Bruxelles, 22 Set. – “Al fine di implementare il memorandum con la Tunisia, la Commissione europea annuncia oggi 60 milioni di euro per il sostegno al bilancio e 67 milioni di euro per l’assistenza operativa sulla migrazione”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero durante il briefing quotidiano dell’esecutivo.

L’Unione Europea presenta il primo pacchetto di aiuti alla Tunisia nel quadro del Memorandum d’intesa, in cui verranno destinati 67 milioni all’assistenza migratoria e un ulteriore pacchetto da 60 milioni, già in programma, per favorire la ripresa economica post-Covid.

Il pacchetto da 60 milioni rientra infatti nei 150 milioni euro volti al sostegno per il bilancio dell’annualità 2023. (Pis/Dire) 15:59 22-09-23