Migranti: Accordo tra USA e Messico

Verranno deportati i migranti messicani nelle città di appartenenza, questo è l’ultimo accordo tra i due paesi confinanti, Stati Uniti e Messico.

Funzionari messicani si sono incontrati con i Funzionari della polizia di frontiera a Ciudad Juárez, in Messico, oltre il confine con El Paso, in Texas. Stato che di recente ha chiuso in modo temporaneo, un ponte internazionale e sospeso il principale sistema ferroviario merci del Messico. Nell’ultimo periodo vi era stato un grande flusso di migranti. Inoltre in Texas è stato dichiarato lo Stato di emergenza.

Secondo l’Istituto Nazionale per la Migrazione del Messico, l’intesa consentirà di attuare più di una dozzina di azioni per impedire ai migranti di rischiare la vita utilizzando il sistema ferroviario per raggiungere il confine tra Stati Uniti e Messico.

La scorsa settimana, in sole 24 ore, 8600 persone hanno cercato di varcare il confine, secondo quanto dichiara il dipartimento della Homeland Security (fonte: ansa.it).

AO