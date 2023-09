Rieti. Ciclista investito da un ubriaco. Denunciato il conducente di un furgone fuggito dal luogo dell’incidente

Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti ed i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un 52enne reatino per l’investimento di un ciclista.

Durante la serata del 24 Settembre 2023, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti è intervenuta in Via Salaria per L’aquila, nei pressi del passaggio a livello del quartiere reatino di Villa Reatina, a seguito dell’investimento di un ciclista da parte di un furgone, di colore bianco che, immediatamente dopo l’accaduto, si era allontanato senza prestare soccorso.

I militari, immediatamente giunti sul posto, hanno acquisito dettagliate informazioni dai testimoni dell’accaduto e, dopo aver richiesto urgenti soccorsi per il malcapitato ciclista, un 33enne cittadino straniero, hanno diramato le ricerche, in ambito provinciale, a tutte le pattuglie presenti sul territorio, nonché alle Centrali Operative delle altre Forze di Polizia.

Alle successive 20,30 circa, gli Agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di controllo del territorio a bordo delle Volanti della Questura di Rieti hanno rintracciato in zona Porta D’Arce il furgone ricercato, un Fiat Iveco di colore bianco, e lo hanno immediatamente bloccato, identificandone il conducente per un operaio reatino di 52 anni, in evidente stato di ebrezza alcolica. L’uomo, sottoposto immediatamente ad accertamenti etilometrici è risultato, infatti, possedere un tasso alcolemico di 2,24 G/L.

L’attività congiunta della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha consentito il deferimento in stato di liberta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti del conducente del mezzo per i reati di “guida in stato di ebrezza”, “fuga in seguito a incidente stradale con feriti”, “omissione di soccorso” e “lesioni stradali gravissime”.

Il ciclista, trasportato dapprima in “codice rosso” presso il locale nosocomio è stato successivamente trasferito a bordo di eliambulanza presso il Policlicnico “A. Gemelli” di Roma in “prognosi riservata”. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei confronti del denunciato, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice. Si rappresenta che, in considerazione dell’attuale fase di indiagini preliminari, la persona denunciata è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rieti/articolo/8226512b38619b38244792534