Reggio Calabria. Protesta società volley e piccoli atleti a Piazza Italia

19:30 – Si sono dati appuntamento oggi a Pizza Italia le società sportive di volley, i loro giovani atleti e le famiglie per manifestare pubblicamente il disappunto per una situazione penalizzante, tra l’altro molto diffusa, per chi vuole fare sport in città. Non ci sono i campi per fare la loro attività sportiva a Reggio Calabria.

Questi giovani rischiano di stare a casa, spesso gli impianti vengono dedicati all’accoglienza dei migranti che comporta un lungo periodo di inutilizzo per la loro principale destinazione d’uso.

Tra accoglienza, ri-condizionamento e disinfezione degli ambienti, alcuni impianti rimangono inagibili per troppo tempo. Altre strutture sono invece state negate per problemi tecnico\burocratici ma che con buona volontà si potrebbero risolvere in poco tempo.

Purtroppo nonostante la numerosa e rumorosa presenza di piccoli e piccole atleti accompagnati dalle famiglie, nessuno è venuto loro incontro da Palazzo San Giorgio anche solo per ascoltare le loro legittime rimostranze.

Questa circostanza ha irritato non poco i genitori ed i dirigenti delle varie società che hanno partecipato alla protesta. Inutili i canti intonati dai ragazzi all’indirizzo del Sindaco per invitarlo a “scendere” e dar loro ascolto.

Tutti sanno bene quanto lo sport sia importante per la formazione psico-fisica dei giovani questa motivazione dovrebbe spingere l’amministrazione locale ad agire e risolvere il problema delle palestra d’allenamento, alcune sono inspiegabilmente non utilizzate per come dovrebbero o potrebbero.

Federica Romeo