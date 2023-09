Megattera salvata dalle reti da pesca da un gruppo ambientalista

Appena a sud di Brisbane, una balena si impiglia in una rete per la pesca agli squali mentre in trappola, stanca, sta per affogare. La reti posizionate sulle rotte migratorie dei cetacei

Una megattera è stata salvata dopo essere rimasta impigliata in corde e catene attaccate a una boa al largo della costa meridionale dell’Australia all’inizio di questo mese. Lo riferisce la Sea World Foundation. La fondazione ha affermato che “l’intricata operazione di salvataggio” ha avuto luogo a 10 miglia al largo della costa di di Disaster Bay, tra Green Cape, NSW e Cape Howe, VIC. La grande balena era pesantemente impigliata con una corda e una catena attorno alle pinne pettorali e al corpo, mentre la grande boa veniva trainata dietro. Fortunatamente, il team della Sea World Foundation aveva a bordo l’attrezzatura per il taglio e, nonostante la carenza di personale, il team specializzato è riuscito a rimuovere con successo tutta l’attrezzatura dalla balena in un’operazione durata circa 15 minuti.

Dopo il rilascio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il team ha monitorato la balena per un breve periodo prima di lasciarla per continuare la sua migrazione verso sud accompagnata da altre due balene. È stata una fortuna incredibile per la squadra imbattersi in questa balena poiché era altamente improbabile che venisse avvistata di nuovo dato che il resto della sua migrazione si dirigeva a sud-est al largo della costa australiana proseguendo verso l’Antartide. Ecco il link del video del miracoloso salvataggio: https://www.itemfix.com/v?t=sirnnh&jd=1

