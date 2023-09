Sconvolgente incidente in mare, piccola barca si scontra con una balena, una la vittima

Imbarcazione capovolta da una balena saltata fuori dall’acqua, due le persone tratte in salvo dalla polizia

Un uomo è morto dopo che la sua barca è stata colpita da una balena che era saltata fuori dall’acqua, gettando lui e due altre persone in acqua. Verso le 6 del mattino di sabato la polizia del NSW si è precipitata per cercare di aiutare i tre uomini nelle acque al largo di La Perouse, 14 km a sud-est di Sydney, dopo aver ricevuto segnalazioni che la loro barca era stata colpita da una balena e si era ribaltata. Uno degli uomini è stato tirato fuori dall’acqua privo di sensi. I tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo ed è stato dichiarato deceduto, secondo una dichiarazione della polizia del NSW. La polizia ritiene che gli uomini siano rimasti in acqua per circa 45 minuti prima di essere individuati da un’altra barca, ha detto il sovrintendente ad interim Siobhan Munro. Gli uomini erano a bordo di un runabout di 4,8 metri, adatto alle condizioni, ha detto Munro. Ha detto che l’incidente è stato tragico ma forse non sorprendente data la tendenza delle balene a “saltare” fuori dall’acqua. “Non è la prima volta che balene saltano accanto alle barche, che ovviamente vengono catturate (nei video) abbastanza spesso. “Quindi questo è un tragico incidente ma non uno che immagino possa essere… inaspettato.”

“È un duro promemoria del fatto che, anche se potresti essere in acqua nel giorno migliore, potrebbe rapidamente trasformarsi in uno dei giorni peggiori.” Il ministro della polizia del NSW Yasmin Catley ha espresso le più sentite condoglianze del governo alla famiglia dell’uomo deceduto dopo l’incidente “terribilmente tragico”. “È un duro promemoria di quanto possa essere pericolosa l’acqua”, ha detto Catley. Un secondo uomo, lo skipper della barca, è stato recuperato dall’acqua e curato dai paramedici della NSW Ambulance prima di essere portato in ospedale in condizioni stabili. Non è chiaro in questa fase, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quanto fosse grande la balena o se qualche altra imbarcazione sia stata colpita. La Foreshore Road Boat Ramp presso Botany rimane chiusa mentre le indagini continuano. Con l’arrivo dell’estate, raccomanda l’autorità portuale, chiunque fosse pronto a prendere il mare è invitato a indossare sempre un giubbotto di salvataggio per ridurre al minimo il rischio in caso di incidente.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”