Calcio. Scudetto, per Bookie è lotta tra Inter e Milan

(DIRE) Roma, 2 Ott. – L’Inter riparte nel nome di Lautaro Martinez. Il capitano, da subentrato, segna quattro gol a Salerno e mantiene in vetta i nerazzurri, visti come favoriti per la conquista dello scudetto a 2 su SNAI, quota che sale a 2,10 per gli esperti di 888sport, con il Milan, primo a pari merito con i cugini e forte del successo a San Siro contro la Lazio, primo inseguitore a 3,50, mentre frena la Juventus dopo il pari di Bergamo.

Il ritorno al titolo dei bianconeri sale a 6 volte la posta, seguito dal Napoli, reduce dalla seconda vittoria consecutiva, a 6,50. Proprio Lautaro Martinez, con il poker dell’Arechi fa un salto deciso per il titolo di capocannoniere: si gioca a 1,75 su Goldbet la prima volta del sudamericano, seguito da Victor Osimhen, di nuovo a segno a Lecce, il cui bis è proposto a 4,50.

Più lontano, dopo lo stop forzato contro l’Atalanta, Dusan Vlahovic, offerto a quota 12, con Romelu Lukaku, a segno per la terza volta nelle ultime quattro giornate, a 15 volte la posta. (Com/Red/ Dire) 12:59 02-10-23