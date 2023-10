Giustizia. Gasparri: interrogazione su vicenda Catania

(DIRE) Roma, 2 Ott. – “Ho presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio dopo che sono emersi alcuni aspetti relativi al magistrato del Tribunale di Catania che, come apprendo per mezzo stampa, non ha convalidato il fermo di tre migranti tunisini trattenuti nel CPR di Pozzallo, disapplicando il decreto del governo che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei CPR.

Il magistrato infatti avrebbe ‘dichiarato illegittimo il fermo disposto dal questore di Ragusa sostenendo che fosse contrario alle normative europee e alla Costituzione’. Appare infatti singolare che tale iniziativa arrivi da un magistrato che sul proprio profilo social, come emerso sulla stampa, avrebbe condiviso diverse campagne lanciate da Potere al Popolo contro il centrodestra e una mozione di sfiducia contro il leader leghista Matteo Salvini nel 2018.

Ho chiesto quindi al Ministro se non ritenga doveroso avviare una ispezione nei confronti della Procura di Catania visto che le decisioni del magistrato, alla luce delle sue idee più volte espresse sui social, la rendono evidentemente imparziale e non adatta a ricoprire il proprio ruolo”.

Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che conclude: “Su questa vicenda andremo fino in fondo senza farci intimidire da chi, colme Albamonte, continua ad abbaiare contro il governo e a difendere una magistratura, questa sì involuta, che appare sempre più lontana dal proprio ruolo e sempre più politicizzata”. (Com/Pol/ Dire) 21:11 02-10-23