08:15 – Durante la notte appena trascorsa sono sbarcati altri 352 migranti arrivati con 4 differenti imbarcazioni. In base a quanto hanno dichiarato i nuovi arrivati sarebbero salpati da Zwara, in Libia, e da Mahdia in Tunisia.

I paesi di origine dichiarati sono: Egitto, Marocco, Siria, Sudan, Tunisia e Bengala. L’ hot spot di Lampedusa in contrada Imbriacola, è nuovamente in sofferenza. Anche se questa mattina 180 migranti “partiranno” in aereo verso Fiumicino per una ricollocazione.

Silv Bott