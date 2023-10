Lavoro. Ronzulli (FI): proteggiamo il futuro dei lavoratori

(DIRE) Roma, 8 Ott. – “È inaccettabile perdere il proprio futuro mentre si cerca di costruirlo. Oggi ricordiamo con rispetto e dolore tutti quei lavoratori che sono usciti di casa per garantire e garantirsi una vita dignitosa, senza farne più ritorno.

Come rappresentanti dello Stato, abbiamo l’obbligo di creare le condizioni legislative per far cessare questa spirale di morte, con l’auspicio che su tutti i luoghi di lavoro vengano rispettate e assicurate quelle norme di sicurezza che potranno impedire moltissimi incidenti”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Red/ Dire) 17:43 08-10-23