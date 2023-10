Il Bergamotto di Reggio Calabria conquista il TTG Travel Experience di Rimini

Lo stand della Città Metropolitana, con Comune e Camera di Commercio, attrae l’interesse dei buyers internazionali

Grande successo per la conferenza di presentazione del progetto Bergarè, evento in programma dal 26 al 29 ottobre a Reggio Calabria, nato dalla collaborazione tra Camera di Commercio, Città Metropolitana, Comune e Consorzio di tutela del bergamotto

La Fiera del turismo mondiale “TTG Travel Experience”, in corso di svolgimento a Rimini, inizia ad innamorarsi del Bergamotto, il prodotto identitario scelto dalla Città Metropolitana per promuovere le aziende del territorio. Ieri, nello stand allestito dall’Ente all’interno del Quartiere fieristico, in tantissimi hanno preso parte alla conferenza di presentazione di “Bergarè”, l’evento che si terrà al Castello Aragonese dal 26 al 29 ottobre grazie alla collaborazione fra Palazzo Alvaro, Il Comune, la Camera di Commercio ed Consorzio di tutela del bergamotto.

All’incontro con la stampa ed i buyer internazionali hanno preso parte Giuseppe Giordano, Consigliere delegato all’Agricoltura della Città Metropolitana, Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio, Paolo Brunetti, sindaco facente funzioni della Città di Reggio Calabria, ed Irene Calabrò, assessora alla Cultura e Turismo di Reggio Calabria.

“La Città Metropolitana – ha commentato il consigliere delegato Giuseppe Giordano – è fra i protagonisti indiscussi del TTG Travel Experience e, insieme all’Ente, un ruolo di grandissimo livello lo stanno recitando i tanti operatori coinvolti”. “In questo contesto prestigioso – ha continuato – ognuno degli attori coinvolti sta mostrando al mondo il valore straordinario della nostra cultura, delle nostre unicità e bellezze. Fa davvero piacere constatare la partecipazione di una platea molto interessata alle proposte che arrivano dal nostro territorio. Fra queste, il bergamotto sta facendo da corollario all’offerta importante che arriva da Reggio Calabria e dall’intero comprensorio metropolitano. L’attenzione che ha registrato la presentazione di “Bergaré” ne è la prova lampante”.

Per il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, il TTG di Rimini costituisce “un’incredibile opportunità per Reggio Calabria che può esprimere la miriade di peculiarità che la contraddistinguono”. “Buyers e visitatori da tutto il mondo – ha continuato – stanno imparando a conoscere quanto di bello ha da offrire il nostro territorio sotto l’aspetto culturale, artistico, enogastronomico. L’occasione è utile per promuovere e rilanciare l’area di Reggio, stringendo rapporti internazionali imprescindibili per raggiungere obiettivi davvero importanti”.

Quindi, l’assessora comunale alla Cultura ed al Turismo, Irene Calabrò, si è detta “entusiasta dell’ennesima vetrina internazionale per Reggio e le sue meraviglie”. “Il Comune di Reggio – ha spiegato – è presente alla fiera di Rimini grazie ad una fonte di finanziamento europeo, in particolare il Pon Metro – React Eu che abbiamo voluto destinare alla valorizzazione del territorio in chiave turistica e, in questo caso, enogastronomica. Si tratta di un settore in forte ripresa, soprattutto dopo il Covid”. Una valorizzazione che, per Calabrò, si traduce nel “sostegno ai professionisti ed operatori di settore e nel mettere in luce l’immenso patrimonio culturale e artistico del territorio”. Come “Bergarè” che “è una magnifica kermesse dedicata al bergamotto e che riempirà di colore, sapore e profumo l’area del Castello Aragonese”.

Infine, il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, artefice, insieme alla Città Metropolitana, al Comune ed al Consorzio del bergamotto proprio di “Bergarè”: “E’ un progetto che abbiamo deciso di lanciare in una location internazionale qual è il TTG. Saranno quattro giorni dedicati al bergamotto in cui il prezioso agrume verrà raccontato e conosciuto a 360 gradi. Verrà testato il suo uso in pasticceria o in cucina, grazie al contributo di chef stellati, oppure in profumeria”. “Bergarè – ha concluso – darà spazio a mostre, sale esperienziali ad un vero e proprio villaggio composto da più di 30 aziende che lavorano prodotti a base di bergamotto. E’ stato importante parlarne ad una delle Fiere del turismo mondiale per eccellenza e non vediamo l’ora di inaugurare anche questo importantissimo bigliettino da visita per le nostre realtà economiche e produttive”.

