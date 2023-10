Soddisfazione a San Giorgio Morgeto per l’approvazione del piano di dimensionamento scolastico

Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riunitosi stamane a Palazzo Alvaro, ha approvato il progetto di Dimensionamento scolastico che verrà proposto alla Regione Calabria per la sua attuazione. L’ente guidato dal sindaco facente funzione Carmelo Versace in base alle linee guida fornite dalla Regione Calabria, ha dovuto accorpare o ridimensionare 17 istituti, divisi in cinque tra comprensivi e superiori nell’area Tirrenica, sei sulla fascia Jonica-Grecanica ed altri sei sulla città di Reggio Calabria.

Grande soddisfazione per la comunità di San Giorgio Morgeto che non è stato minimamente toccato dal provvedimento licenziato oggi a Palazzo Alvaro. Con un lungo post su Facebook il Sindaco Valerioti ha inteso gioire con la Sua comunità e fare qualche ringraziamento: “Cari concittadini buongiorno.

Vi comunico la decisione della Città Metropolitana di Reggio Calabria di mantenere l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo San Giorgio Morgeto-Maropati. La delibera inviata ai consiglieri nei termini di legge è stata ratificata nel consiglio metropolitano di oggi 14 ottobre 2023.

Il primo doveroso e sentito ringraziamento va al presidente facente funzione avvocato Carmelo Versace che ci è stato particolarmente vicino, ed a tutti i consiglieri metropolitani che hanno avuto a cuore le nostre istanze. Un grazie sentito alla dirigente scolastica dottoressa Clelia Bruzzì ed al direttore Riccardo Mauro che hanno creduto nel progetto ed affiancato il nostro cammino.

Grazie ai docenti ed al personale non docente per la condivisione del nostro percorso e grazie a tutti coloro, e non sono pochi, che senza apparire ci hanno sostenuto con energia dispensandoci consigli e competenze. Abbiamo difeso strenuamente l’autonomia scolastica del nostro istituto spendendo ogni nostra energia per questo risultato fondamentale per la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi. Oggi due intere comunità gioiscono per questo importante risultato di continuità.

L’istituto Comprensivo San Giorgio Morgeto Maropati è una realtà comunitaria unica, univoca e coesa, una scuola importante che ha saputo avviare un percorso condiviso ed evoluto, una invidiabile realtà in crescita che da oggi procede insieme verso il consolidamento formativo dei nostri ragazzi.

Abbiamo superato in solitudine e nel silenzio momenti difficili e difficoltà che sembravano insormontabili ma chi ci conosce sa che difendiamo strenuamente le nostre convinzioni ed i nostri obiettivi se li riteniamo oggettivamente giusti, le linee guida che andavano verso la tutela delle aree interne in particolare disagio ci hanno aiutato a raggiungere questo importante risultato dal quale le nostre comunità oggi ripartono. Grazie infine ai miei amministratori, che mi hanno supportato con convinzione in questo percorso”.

RDL