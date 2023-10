Pontedera: accoltellata donna da un conoscente

Alle ore 11.30 del 14.10.2023 in Pontedera via Enrico De Nicola accoltellamento di una 57enne italiana da parte di un conoscente, sempre italiano; sul posto agenti del Commissariato di Pontedera. L’ autore è stato poi tratto in arresto sempre in Pontedera poco prima delle 13 da un’operazione congiunta Polizia di Stato-Arma dei Carabinieri.

La donna in codice rosso è sotto operazione all’ ospedale Felice Lotti di Pontedera. I dettagli saranno diramati probabilmente nel pomeriggio dal Commissariato di Pubblica Sicurezza e dalla Compagnia Carabinieri di Pontedera.

la vittima del tentato omicidio di Pontedera, che ieri ha subito un delicato intervento chirurgico, si trova ancora in prognosi riservata all’ ospedale Felice Lotti di Pontedera.

