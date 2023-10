COPASIR. Conclusa visita istituzionale a Washington

Piena sintonia su politica internazionale e sicurezza

(DIRE) Roma, 27 Ott. – Si è appena conclusa la visita istituzionale in due giornate del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a Washington DC. Il Comitato si è innanzitutto recato al Congresso degli Stati Uniti dove ha avuto una riunione con l’omologa Commissione sull’intelligence della Camera, rappresentata dai deputati Brad Wenstrup (R-OH, membro della delegazione dei legislatori Italo-americani) e Stacey Plaskett (D-VI) e, successivamente, con la Commissione intelligence del Senato degli Stati Uniti, rappresentata dal Presidente Mark Warner (D-VA), dal Vicepresidente Marco Rubio (R-FL), dal sen. James Risch (R-ID, anche vicepresidente della Commissione Esteri) e dal sen. Mark Kelly (D-AZ).

Le riunioni sono state l’occasione per sottolineare l’ottimo livello delle relazioni bilaterali e la piena sintonia sulle principali questioni di politica internazionale e di sicurezza.

Il Comitato si è poi recato alla Casa Bianca per un proficuo scambio di vedute sull’architettura dei due sistemi di cybersicurezza con la Acting National Cyber Director, Kemba Eneas Walden e il suo team, anche alla luce della recente presentazione della Strategia nazionale di sicurezza cibernetica dell’amministrazione Biden.

La delegazione si è quindi trasferita al Pentagono per un incontro con Mara Karlin, Assistant Secretary of Defence, che è stato l’occasione per un punto sulle principali questioni internazionali e di sicurezza che vedono impegnate l’Italia e gli Stati Uniti in diversi scenari, dall’Ucraina al Medio Oriente, all’Indopacifico.

Il Comitato ha successivamente visitato il Dipartimento di Stato per un incontro con la Deputy Assistant Secretary of State, Jacqueline Ramos, per un focus sull’impegno di Italia e Stati Uniti nella regione europea e nel Mediterraneo.

Infine, i componenti del Comitato hanno incontrato il Direttore per le relazioni con il Congresso della CIA per un approfondito confronto sugli ambiti di rispettiva competenza. (Red/Dire) 19:10 27-10-23