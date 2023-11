Milano, dal 13 al 15 Dicembre: Trailers FilmFest 21° edizione

La ventunesima edizione del Trailers FilmFest con i migliori trailer della stagione e il Premio Miro Grisanti al miglior trailer scelto dal pubblico. Ma anche i migliori Pitch Trailer, i workshop e gli incontri, la proiezione del film-rivelazione dell’anno, il miglior Booktrailer e il miglior Poster della stagione cinematografica

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Si tiene a Milano, dal 13 al 15 Dicembre 2023, presso l’Anteo – Palazzo del Cinema il Trailers FilmFest, giunto alla sua ventunesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Il Concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vede in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2022/2023.

I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità. Torna anche il concorso per assegnare il Premio Miro Grisanti al miglior trailer scelto dal pubblico della stagione cinematografica, dalla scorsa edizione dedicato a Miro Grisanti, un grande trailer maker che ha raccontato la Storia del Cinema con i suoi meravigliosi trailer. Miro Grisanti ha iniziato la propria carriera negli anni Sessanta quando, insieme al disegnatore satirico Pino Zac, realizza cortometraggi animati che ottengono premi nei più importanti festival.

Nel 1966 la produzione Filmar gli affida la realizzazione del trailer di Agente segreto Z55 missione disperata. Da allora ha realizzato più di mille trailer, lavorando per i più famosi registi italiani come Sergio Leone, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini. Ha anche curato gli effetti speciali per Ginger e Fred e La voce della luna di Federico Fellini.

Il festival, che proietterà anche il film-rivelazione dell’anno, si caratterizza per un’offerta formativa – sempre gratuita – che comprende alcuni workshop e incontri. Altro fiore all’occhiello del festival, il Concorso per il Miglior Pitch Trailer dell’anno. Novità assoluta in Italia, Pitch Trailer, ideato da Trailers FilmFest, è un nuovo modo di proporre l’idea di un film e rappresenta un’opportunità unica per i giovani che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da realizzare e che sono alla ricerca di produttori e distributori che sostengano il loro progetto.

A determinare il vincitore, tra i 10 Pitch Trailer in gara, – che saranno visibili sul canale Youtube IlTrailersFilmFest al link https://www.youtube.com/@IlTrailersFilmFest – selezionati fra tutti i trailer pervenuti, è una giuria composta da esperti del settore. La giuria sarà protagonista con i finalisti del Premio di un incontro con il pubblico. I pitch verranno quindi proiettati nell’ambito della sezione TrailersProfessional del festival e sarà decretato un vincitore, dopo uno speech con gli autori finalisti.

Tra gli eventi da segnalare il workshop che si terrà all’Università IULM “Progettare la Campagna di lancio di un film sul mercato” a cura di Edoardo Massieri e Letizia Geron di Ottoemezzo Cinema e l’incontro su “Un caso di un pitch trailer diventato film” con Luca Calvani e Francesco Ciampi, cui seguirà la proiezione del film Il cacio con le pere. Sempre votato dal pubblico – il Miglior Booktrailer dell’anno, cui partecipano autori, scrittori e case editrici con booktrailer di libri usciti dal 1 settembre 2022 al 31 luglio 2023. Il pubblico vota anche per il Miglior Poster dell’anno, che premierà l’Art Director.

TrailersFilmFest 2023, prodotto da Seven Associazione Culturale, è una iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo di Direzione Generale per il Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura, con il patrocinio di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Partner culturale: Iulm Università.