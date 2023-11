Australia, aereo leggero si è schiantato in acqua al largo della Sunshine Coast

Australia: il video del drammatico momento in cui due uomini sono stati salvati dopo che il loro aereo leggero si è schiantato in acqua al largo della Sunshine Coast questa mattina. Un uomo era all’interno della barca che affondava, mentre l’altro era aggrappato disperatamente al bordo

Un video sta facendo il giro online e mostra l’incredibile momento in cui due uomini aggrappati a una zattera di salvataggio che affondava in mezzo all’oceano sono stati salvati dopo che un aereo leggero si è schiantato al largo della costa del Queensland, in Australia.

I servizi di emergenza sono accorsi sul posto dopo che un aereo leggero Cessna si è schiantato nell’oceano vicino a Barwon Banks, al largo di Maroochydore, sulla Sunshine Coast intorno alle 9 di venerdì. L’equipaggio dell’elicottero ha avvistato per la prima volta la coda del Cessna nell’oceano prima di notare i due uomini sulla cinquantina aggrappati a una piccola zattera di salvataggio. Un uomo era all’interno della zattera che affondava, mentre l’altro si aggrappava disperatamente al bordo. Gli uomini hanno segnalato all’equipaggio d’elicottero del LifeFlight di stare bene mentre il cestino di salvataggio abbassato dal verricello sollevava i due sull’elicottero uno alla volta. I sopravvissuti all’incidente erano al sicuro all’interno dell’elicottero pochi minuti dopo l’arrivo del LifeFlight sulla scena. “La nostra risposta è stata così rapida che abbiamo raggiunto il luogo dell’incidente pochi minuti dopo l’atterraggio, prima che il loro aereo scomparisse completamente sott’acqua. Potevamo ancora vedere alcuni dei rottami. Ciò ha reso più semplice localizzarli e salvarli in sicurezza ha detto il pilota di LifeFlight Andrew Caton”. Hanno aggiunto che “Certamente, la formazione e l’esperienza contribuiscono al successo della composizione di una complessa missione di salvataggio come questa”.

L’aereo del tipo Cessna era diretto verso la sua destinazione finale, Atlanta, negli Stati Uniti. La prima tappa fu la capitale delle Samoa americane, Pago Pago, e poco tempo dopo l’aereo si schiantò a 35 miglia nautiche (65 km) al largo della costa di Mooloolaba. Il Cessna 421C era decollato in precedenza dall’aeroporto di Sunshine Coast quando ha iniziato ad avere problemi al motore. Il pilota ha girato l’aereo, ma quando si è reso conto che non sarebbero riusciti a tornare a terra, ha iniziato a scaricare il carburante e ha chiesto aiuto pochi minuti prima di schiantarsi. Un aereo del Royal Flying Doctor Service si trovava nelle vicinanze per monitorare il Cessna colpito, allertando le autorità mentre l’aereo precipitava e allertando l’elicottero di salvataggio del LifeFlight. Gli uomini, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati trasportati in aereo al Sunshine Coast University Hospital, sotto le cure del Queensland Ambulance Service Flight Paramedic, per una valutazione, ma a quanto pare non hanno avuto ferite gravi. Ecco il link del video del drammatico incidente: https://www.itemfix.com/v?t=2ye2lq&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”