Musica. Domenica a Roma concerto in ricordo vittime Nassirya e guerra

Protagonista la young musicians european orchestra diretta dal maestro paolo olmi

(DIRE) Roma, 10 Nov. – Si svolgerà domenica 12 novembre, alle ore 21 a Roma, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, il concerto dedicato alle vittime della strage di Nassirya in Iraq e quest’anno, per espressa richiesta del ministero della Difesa che ha patrocinato l’evento, anche di tutte le vittime, italiane e non, di tutte le guerre. L’iniziativa è promossa da Er Concerti, dal Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica e dall’Aiam-Associazione Italiana Attività Musicali con il sostegno del ministero della Cultura Direzione generale Spettacolo e il patrocinio del ministero della Difesa.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, oltre ai familiari delle vittime della strage in Iraq. Ad interpretare l’Eroica di Ludwig van Beethoven ci sarà la Young Musicians European Orchestra, diretta dal maestro Paolo Olmi. Il concerto terminerà con l’esecuzione del Canto degli italiani di Mameli eseguito dall’orchestra, cui si aggiungeranno la Banda dell’Arma dei Carabinieri e la Banda dell’Esercito, rispettivamente dirette dai maestri Massimo Martinelli e Filippo Cangiamila.

L’ingresso al concerto è libero.