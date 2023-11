UE, Pichetto: bene ok a Italia su agrivoltaico, strada giusta

Il via libera della commissione a 1,7 mld

(DIRE) Roma, 10 Nov. – “E’ un’ottima notizia, a conferma che il nostro Paese è sulla strada giusta nel contribuire a rendere più verde e innovativo il settore agricolo, favorendo la transizione verso la neutralità climatica. Dalla buona agricoltura può arrivare un grande contributo alla decarbonizzazione”.

Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto commenta il via libera della Commissione UE al regime di aiuti di Stato dell`Italia da 1,7 miliardi, finanziato in parte attraverso il Pnrr, per sostenere la realizzazione e la gestione di impianti agrivoltaici. (Red/ Dire) 18:40 10-11-23