Ripepi diffidato dalla società Amaranto

17:20 – Il Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha annunciato durante una delle sue dirette social di aver ricevuto una diffida formale dalla società Amaranto. Ripepi ha anche letto la lettera arrivatagli dai legali della società in questione e per dovere di cronaca riportiamo parte di quanto dichiarato pubblicamente.

Quest’ultima si riserverebbe di intervenire in futuro per un danno quantificato in circa 100.000 €. Il Consigliere Comunale lamenta invece il fatto di aver esercitato il suo ruolo di politico e di cittadino ed interpreta l’intervento legale come un modo per “zittirlo”.

In base a quanto letto dall’interessato in diretta appare che la società gli chieda di non effettuare dirette “discriminatorie” nei confronti dei vertici della società.

Il fatto che siano catanesi, cittadini di della vicina Catania, secondo i legali della società verrebbe indicato dal Consigliere Comunale come elemento discriminatorio.

Senza entrare nel merito, non avendo le carte in mano e dovendoci quindi limitare a quanto letto dal dottor Ripepi, sulla questione e sulle irregolarità eventuali ravvisate dalla società che ha “preso” la Reggina, è chiaro che un ritorno ad un clima di tranquillità non potrà che giovare a tutto l’ambiente, società e calciatori compresi. Anche se forse questa lettera non contribuisce in tal senso. La diretta social, ore 17:45, di Massimo Ripepi è ancora in corso …

Fabrizio Pace