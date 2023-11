Riforme. Casellati: Garantire stabilità e ridare voce ai cittadini

(DIRE) Roma, 14 nov. – “Gli aspetti essenziali sono due: garantire la stabilità dei Governi e ridare voce ai cittadini attraverso l’elezione diretta”. Lo ha affermato il Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa. Nel corso della trasmissione è stata affrontata la bozza della riforma che dovrà essere discussa in Parlamento, e che mira a cambiare le regole della Governabilità del Paese.

“Qualcuno dice che questa non è una priorità”, ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, “E che ci sono riforme più importanti da fare. Ma nessuna di queste riforme si potrà realizzare se non ci sono Governi stabili. L’altro aspetto è ridare voce ai cittadini attraverso l’elezione diretta. Per troppo tempo abbiamo visto cittadini, che hanno visto il loro voto gettato nel cestino”. (Red/ Dire) 10:06 14-11-23