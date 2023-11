16 Novembre ore 17.30. CEFA in Senato per un convegno su Giovanni Bersani e la proiezione del docufilm Gente Strana

Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva Senato della Repubblica Piazza della Minerva, 38

“Gente Strana” Il pensiero e le opere del Senatore Giovanni Bersani. Quando l’impegno per l’Africa è diventato realtà

Su iniziativa del senatore Pierferdinando Casini, CEFA, che da 50 anni opera nei paesi più poveri del mondo con lo scopo di creare programmi agricoli e sociali a lungo termine per sviluppare un’economia sostenibile, è ospite nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma, per un convegno in condivisione con il Movimento Cristiano Lavoratori sul pensiero e le opere del comune fondatore Giovanni Bersani e la sua lungimiranza nel guardare alla cooperazione per sviluppare un’economia sostenibile nel sud del mondo. A seguire la proiezione di “Gente Strana“, il docufilm prodotto da Genoma Films per i 50 anni del CEFA.

IL PROGRAMMA

Introducono

Raoul Mosconi – Presidente CEFA

Antonio Di Matteo – Presidente MCL

“La Spiritualità di Giovanni Bersani”

Don Francesco Poli – Assistente Ecclesiastico Nazionale MCL

Intervengono

Pier Ferdinando Casini – Senatore della Repubblica

Maurizio Gasparri – Vice Presidente del Senato della Repubblica

Graziano Delrio – Senatore della Repubblica

Presentazione del Docufilm Gente Strana

Luciano Sita – Già Presidente Granarolo

Gian Luca Galletti – Presidente Emil banca

Paolo Rossi Pisu – Produttore del Docufilm

Marta Miniucchi – Regista del Docufilm

L’evento sarà trasmesso in streaming dal sito di CEFA www.cefaonlus.it

“Fare memoria del Senatore Giovanni Bersani fondatore del CEFA a Roma presso il Senato della Repubblica è un grande onore e un gesto di speranza nel futuro perché il suo insegnamento sulla cooperazione fra i popoli passato per queste aule rimane la via per uno sviluppo solidale e inclusivo e una pace duratura.

Il CEFA, comitato europeo per la formazione e l’agricoltura, da 50 anni opera su questa strada per contrastare la fame e gli effetti della crisi climatica in Africa grazie al lavoro di cooperanti, volontari e tanti sostenitori che vogliono e possono cambiare il mondo.” Raoul Mosconi Presidente di CEFA