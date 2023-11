Biden: “La Cina ha dei problemi con XI Jinping”

Dure parole quelle del Presidente Joe Biden, che ha dichiarato che la Cina ha dei “problemi reali” per via del suo omologo Xi Jinping, il leader della Cina. Questa dichiarazione è stata fatta durante un evento per la raccolta di fondi alla vigilia del suo incontro con il leader cinese a San Francisco.

“Il Presidente Xi è un altro esempio di come il ripristino della leadership americana nel mondo stia prendendo piede. Hanno problemi reali”, conferma Biden, ma non specifica a cosa si riferisse. L’economia della Cina dopo la Pandemia è rallentata, e a Giugno scorso aveva definito XI come un “dittatore”, il continente asiatico era rimasto sbigottito dopo questa affermazione.

L’economia cinese sembra aver subito un rallentamento, oggi sono usciti alcuni dati.

Le vendite immobiliari in Cina sono calate del 6,8% su base annua dei primi 10 mesi del 2023, a fronte della frenata del 7,5% di gennaio-settembre, confermando lo stato di crisi del real estate.

Ad Ottobre l’economia cinese subisce un cambiamento, riprendendo sia le spese dei consumatori e quelle della produzione industriale. Le vendite al dettaglio, secondo quanto testimoniano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, sono salite del 7,6% su base annua contro il 7% stimato dagli analisti, mentre la produzione industriale è aumentata del 4,6%, più del 4,4% di consenso. Il tasso di disoccupazione urbana, inoltre, è risultato invariato al 5% (fonte: skytg24.it).

