Google eliminerà account inattivi dal 1° Dicembre 2023

Google ha deciso di disattivare gli account inattivi dal prossimo 1 Dicembre. L’operazione è rivolta a tutti gli indirizzi personali Gmail a cui non è stato effettuato l’accesso per almeno due anni. L’azione non coinvolgerà gli account da cui sono stati inviati messaggi, lette le e-mail, effettuato il login, utilizzato YouTube, acquistati prodotti Google Play Store, con una carta regalo con saldo positivo o condivise foto negli ultimi due anni.

Google desidera eliminare tutte le caselle di posta inattive, aperte dagli utenti per utilizzare servizi ad ampio spettro e in seguito abbandonati. L’operazione si espleterà dal 1 Dicembre 2023, dopo il preavviso inviato a e-mail aggiuntive, e gli account eliminati perderanno anche eventuali foto, eventi e documenti salvati in essi. “I prodotti Google si riservano il diritto di eliminare i tuoi dati quando il tuo account non è stato utilizzato per un periodo di 2 anni“, afferma Google . “A causa di queste norme, l’account inattivo verrà eliminato entro il 1 Dicembre 2023“. (cit. SKYTG24)

SM