Taiwan. Cina e USA ristabiliscono le comunicazioni militari

L’intesa è stata annunciata a San Francisco, in occasione di un incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden.

Secondo il capo di Stato americano, l’accordo è importante perchè proprio la mancanza di comunicazione può essere all’origine di “incidenti”. D’ora in poi, ha detto Biden in una conferenza stampa seguita all’incontro, entrambi i presidenti potranno “fare una telefonata e parlarsi direttamente”.

A sottolineare la necessità della cooperazione è stato anche Xi. “Il pianeta Terra è grande abbastanza perché entrambi i Paesi possano avere successo e il successo di un Paese è un’opportunità per l’altro” ha detto il presidente cinese. “Lo scontro ha conseguenze insopportabili per entrambe le parti”. (Red/Dire) 09:45 16-11-23