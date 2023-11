Donne. A Bologna Volley Femminile in campo contro la violenza 

Partite campionato Sabato al Paladozza. E maschi Fortitudo lasciano parquet

(DIRE) Bologna, 21 Nov. – Il rispetto, l’accettazione della sconfitta. Sono atteggiamenti mentali che si imparano anche sui campi da gioco. Per questo lo sport, quello sano, si mobilita per la Giornata contro la violenza sulle donne. In campo, Sabato pomeriggio, le ragazze del volley bolognese che si prendono per un pomeriggio il Paladozza (la Fortitudo ha accettato di buon grado di traslocare su un altro parket per l’allenamento pre-partita). Tre match per tre diverse categorie per raccogliere fondi da destinare alla casa delle donne per non subire violenza di Bologna.

A organizzare l’evento il Comune assieme a Bologna Welcome e Volley team Bologna. Si comincia alle 15 con la partita del campionato di serie C femminile tra Progresso Vtb Eurotec e Idea Vollet, due squadre bolognesi. A seguire si confrontano, per la B 2 femminile, Vtb Progresso Aredici di Bologna e la Sp Olimpia Teodora di Ravenna.

Alle 20.30, dopo un momento istituzionale con il saluto del sindaco Matteo Lepore, per la A2 femminile scendono in campo la Vtb Foredil Bologna e Cda Volley Talmassons dal Friuli-Venezia-Giulia. L’evento è nel programma del Festival della violenza illustrata organizzato dalla casa delle donne, che ha fatto realizzare per l’occasione un t-shirt che sarà indossata dalle atlete nei pre-match e sarà in vendita nel palazzetto: il ricavato sarà devoluto all’associazione che si occupa do dare assistenza alle donne che fuggono da situazioni di violenza, non solo domestica.

“Anche se non siete appassionati di volley, andate, applaudite e comprate la maglietta. Farete una cosa bella per tutti noi”, è l’invito dell’assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi.

“La città risponde sempre agli appelli e lo sport riesce sempre a veicolare questi messaggi. Arriviamo al 25 Novembre in una situazione di sconforto dopo gli ultimi avvenimenti, perché sembra che questa cosa non finisca mai. Siamo passati dalle 773 donne accolte lo scorso anno, alle 867 del 2023. Le nostre cinque case-rifugio sono sempre piene. Ne avessimo dieci, le riempiremmo tutte. Sono numeri alti per una città come la nostra. Il timore è che non siano numeri veri, che ci sia molto sommerso. Ma le oltre 15.000 donne che abbiamo aiutato sono la dimostrazione che dalla violenza si può uscire”, scandisce la presidente della Casa delle donne per non subire violenza, Susanna Zaccaria.

L’evento di Sabato sarà promosso anche con l’aiuto di alcuni grandi nomi dello sport bolognese: l’ala della Fortitudo, Pietro Aradori, ha già registrato un video, un altro vedrà prptagonista la cestista della Virtus, Beatrice Barberis, altri saranno girati e diffusi attraverso vari canali, anche social, per promuovere ‘Volley for woman’. “Tutto il mondo dello sport ci è vicino”, assicura Li Calzi. (Red/ Dire) 13:30 21-11-23