Lega Calabria: Il partito cresce sempre più! Mattiani, Neri, Cardia e ancora tanti altri

<<La Lega Calabria cresce ancora! La concretezza e la determinazione del partito vengono premiate e sono state poste alla base di adesioni e consensi che la pongono, veramente, all’attenzione di tutti. La vicinanza evidente di Matteo Salvini e gli interventi a favore della crescita della regione sono sintomi che oramai stanno invadendo i territori.

Mai, come in questo momento, la regione è al centro dell’agenda governativa e mai, come in questo momento,sono state stanziate e verranno ancor più stanziate ulteriori risorse per la realizzazione di opere infrastrutturali che per moltissimi anni sono state promesse e mai realizzate. Un momento magico e straordinario che i cittadini e la politica vera stanno apprezzando e si sentono coinvolti in questo percorso di sviluppo sostanziale.

Ecco le ragioni per le quali il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani, e quelli comunali Armando Neri e Mario Cardia, hanno scelto di stare nella grande famiglia leghista. Una riflessione lunga che, però, alla fine ha maturato quel passaggio che ha reso il partito più forte e maggiormente radicato nel territorio. Pertanto, un ringraziamento particolare al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro, ed a tutto il partito regionale che ha dimostrato serietà, attaccamento, concretezza e determinazione.

Una squadra che vince e che, sicuramente, a breve, darà ulteriore dimostrazione di come i calabresi hanno iniziato ad amare il partito ed a convincersi che, solo grazie alla Lega, la Calabria potrà crescere e realizzare quello che è stato sempre promesso negli ultimi trent’anni e mai realizzato.

Un percorso virtuoso che consentirà di creare economia vera, realizzazione di opere infrastrutturali rilevanti, occupazione ragguardevole, e sviluppo turistico, con valorizzazione delle nostre risorse naturali e storiche>>. Lo ha dichiarato il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno