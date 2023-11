Infrastrutture. Calabria, RFI gara elettrificazione terzo lotto Jonica

Sarà interessata tratta Crotone – Catanzaro Lido per 28,5 mln euro

(DIRE) Reggio Calabria, 22 Nov. – Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS, ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta Crotone-Catanzaro Lido, terzo e ultimo lotto del piano di interventi previsto per il potenziamento del collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – dorsale Jonica. La gara, riferita in particolare al ‘Lotto 2B’, ha un valore di circa 28,5 milioni di euro, finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’intervento consiste nell’elettrificazione di circa 58 km di binari, fra Crotone e Catanzaro Lido, mediante la realizzazione di tre sottostazioni elettriche in media tensione e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018.

L’elettrificazione contribuirà a uniformare le caratteristiche della rete ferroviaria calabrese in termini di sistemi di trazione, consentendo così l’utilizzo dei nuovi treni elettrici, a creare le condizioni per migliorare la qualità dei collegamenti con le aree del litorale jonico a forte vocazione turistico e a migliore l’interconnessione tra i centri urbani di Lamezia Terme, Crotone, Catanzaro Lido, creando al tempo stesso le condizioni per nuove opportunità di servizio con le dorsali Tirrenica, Jonica e Adriatica. Gli interventi di velocizzazione renderanno inoltre possibile una riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice Lamezia Terme-Catanzaro Lido. (Red/Dire) 12:39 22-11-23