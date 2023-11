Potenza, scontro frontale sulla SP 123

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri sulla SP 123 Oppido Lucano – Genzano di Lucania per un incidente stradale. Poco dopo le 18 due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto di strada ricadente nel comune di Oppido Lucano.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente messo in sicurezza i veicoli per prevenire eventuali incendi e hanno collaborato col personale sanitario nell’assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, poi trasportate all’ospedale San Carlo di Potenza per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada, impiegando complessivamente dieci unità. Presenti sul posto anche Carabinieri, personale del 118 e il servizio di soccorso stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89302