Con la maestra Roberta Benincasa alla scoperta del meraviglioso mondo del “Giocodanza”

di Sonia Polimeni – Da un paio di anni nel magico universo dei bimbi, ha preso piede una disciplina fatta apposta per loro, soprattutto per chi, volesse muovere i suoi primi passi nel mondo della danza e cioè il Giocodanza.

Si tratta di un metodo innovativo e divertente che permette agli insegnanti di ballo di insegnare, in modo diverso, la tecnica propedeutica della danza e ai bimbi che lo desiderino, di approcciarsi in maniera graduale a questa bella, ma complessa disciplina.

Ne abbiamo parlato con l’insegnante di Centrodanza Etoile di Reggio Calabria, Roberta Benincasa, che oltre ad essere maestra da tanti anni di modern e hip-hop, con una brillante carriera alle spalle, è maestra certificata di Giocodanza e svolge questi corsi all’interno della sua scuola, la cui direzione esecutiva è affidata a Rossana Benincasa.

Perchè, come in tutti gli insegnamenti di livello, anche questo metodo, presuppone dei corsi specifici da seguire, per approfondire e ampliare le proprie conoscenze e le proprie competenze pedagogiche e artistiche che permettono di acquisire, con una metodologia nuovissima, ulteriori strumenti e strategie atte a rispondere ai mutevoli bisogni dei bambini.

Scopriamo dunque il fantastico mondo del Giocondanza con la maestra Roberta… segui la videointervista!