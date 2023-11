Massafra (Ta). Bar dello spaccio

Comando Provinciale di Taranto – Massafra (Ta) , 27/11/2023 10:32

I Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne di Crispiano, presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente. Ad insospettire i militari dell’Aliquota Radiomobile di Massafra era stato il fatto che molti dei clienti di un bar entravano all’interno del locale commerciale senza apparentemente consumare nulla, uscendone poco dopo.

I Carabinieri, quindi, durante un’accurata perquisizione dell’esercizio, gestito dall’arrestato, sotto al bancone, invece che il caffè o altri prodotti, hanno trovato più di 30 grammi di cocaina e vario materiale per suddividere in dosi e confezionare la sostanza stupefacente, come vari involucri in plastica ed un bilancino di precisione.

La droga, che presumibilmente veniva “tagliata” sui tavoli adibiti alla preparazione degli alimenti, sul mercato, avrebbe fruttato la somma di circa 2000 euro. Il 41enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari.

