Quirinale. Mattarella riceve Pavel: Italia e Repubblica Ceca Paesi amici

(DIRE) Roma, 28 Nov. – “Per me è un gran piacere personale e per la Repubblica italiana un onore averla qui a Roma e accogliere qui al Quirinale Lei e la delegazione che l’accompagna. Noi siamo Paesi fortemente amici, con eccellenti relazioni sotto ogni profilo: politico, economico, culturale, di sicurezza”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarela, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica ceca, Petr Pavel in visita ufficiale in Italia.

“Abbiamo avuto anche incontri di alto livello ravvicinati negli ultimi tempi – ricorda Mattarella – la presidenza italiana è stata a maggio a Praga, e questo sottolinea l’intensità dei nostri rapporti e la sua visita è la sottolineatura di questa amicizia e collaborazione ed è anche il modo di fare il punto sulle ampie possibilità per ampliare ulteriormente questa collaborazione sotto ogni profilo”. (Red/ Dire) 12:54 28-11-23