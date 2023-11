Scopelliti e Palamara l’operazione verità continua: rapporti tra procedimenti penali ed uso politico della giustizia

Gli stereotipi non li fermeranno

Nuova presentazione del libro, di Giuseppe Scopelliti, questa volta l’ex Governatore della Calabria ed ex Sindaco di Reggio è stato ospite Sabato 25 di una rassegna culturale del Comune di Taurianova.

A relazionare su “Io sono libero” è l’ex PM Luca Palamara. E’ proprio colui che fu il numero una dell’ANM, centra l’attenzione su “come e perchè al posto di un procuratore ne è stato portato un altro“, queste le sue esatte parole con l’ovvia allusione al dopo Giuseppe Pignatone alla guida della DDA di Reggio Calabria.

Si evince infatti che i retroscena legati alla nomina del suo successore avrebbero inclinato già i rapporti con parte della magistratura. Il periodo in questione apre uno squarcio anche su quello che potrebbero essere i rapporti tra i procedimenti penali e l’uso politico della giustizia.

Proprio il dottor Palamara, nelle prossime tappe del libro, potrebbe dare alcuni nomi di quelli che, a suo avviso, sono i responsabili di circostanze poco chiare di quella vicenda.

Fatti “sepolti” dal troppo tempo trascorso, ma oggi riesumati grazie all’operazione verità che dal libro di Giuseppe Scopelliti ormai pretestuosamente tutti si aspettano. Quei nomi che lo stesso ex Governatore della Calabria si auspica vengano anche pronunciati da qualche pavido giornalista d’inchiesta.

Tutto ciò contribuirebbe ad una presa di coscienza politicamente trasversale perchè in futuro non vi siano “vittime” causate dai continui scontri di fazioni e potere.

“Vittime” da annoverarsi spesso negli Amministratori Locali, costretti ad operare con una Legislazione non molto chiara ed esaustiva, probabilmente ad oggi in alcuni punti inadeguata. Come fa notare l’intervento del padrone di casa il Sindaco di Taurianova ed avvocato Roy Biasi.

Luca Palamara e Giuseppe Scopelliti “avvertono” che hanno intenzione di continuare nella loro operazione verità e non si fermeranno anche quando contro di loro saranno sventolati i soliti stereotipi denigratori.

Entrambi oggi si sentono liberi di parlare e di poter dimostrare con i fatti e documenti la genuinità delle loro posizioni di partenza. Come hanno spiegato i suddetti al microfono di Agostino Pantano nel servizio dedicato alla presentazione del libro a Taurianova sul La C24.

Fabrizio Pace