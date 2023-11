Treno regionale travolge un camion a Corigliano Rossano: 2 morti

22:00 – Drammatico scontro nel cosentino, all’altezza di Corigliano Rossano esattamente in in località “Thurio”, tra un treno regionale ed un camion. Sono rimasti uccisi nello scontro i due conducenti dei mezzi. Sono ancora da stabilire le cause dell’incidente nel quale fortunatamente non sono rimasti feriti i passeggeri, dieci, presenti nei vagoni.

Il camion pare si trovasse sui binari in base a quanto riferito da una nota di RFI e riportato dall’ANSA. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco in quanto i mezzi dopo l’impatto hanno preso fuoco.

Il treno è quello che collega la zona di Sibari di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. La circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa fra Sibari e Corigliano Rossano. (foto di repertorio)

Federica Romeo