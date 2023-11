Viabilità. Salvini: Limitazioni auto Roma e Milano fanno danni ai cittadini

(DIRE) Roma, 28 nov. – “L’auto serve per lavorare. Non ci può essere un partito anti auto come non può esistere un partito anti-bici o anti-moto. L’auto non è un fine ma un mezzo. Su questo mi confronto amabilmente con i sindaci che impediscono l’accesso ad interi pezzi di città, come Roma o Milano, a chi non ha l’auto ultimo modello.

Questo non aiuta l’ambiente, questo danneggia milioni di lavoratori e lavoratrici. Così come le aree a 30 all’ora in alcune porzioni di città sono assolutamente utili e sensate ma pensare di fare intere città a 30 all’ora è quanto di più ideologico e anti sviluppo ci possa essere”.

Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della 76esima ‘Conferenza del traffico e della circolazione’ organizzata dall’Aci nella sede centrale di Roma. (Red/Dire) 14:00 28-11-23