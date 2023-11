Biden: “libereremo tutti gli ostaggi presi da Hamas”

Dopo 50 giorni, 16 persone sono state rilasciate e sono potute tornare nelle loro case, finora erano state tenute in ostaggio da Hamas. Joe Biden ha annunciato il rilascio dei prigionieri in una nota, sottolineando: “Tra loro c’è Liat Beinin che presto si riunirà ai suoi tre figli e a suo padre”.

Il leader statunitense assicura che il suo Governo continuerà a lavorare per garantire il rilascio di ogni individuo “resta determinato a garantire il rilascio di ogni persona presa in ostaggio da Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre, compreso il marito di Liat, Aviv. L’accordo per sospendere i combattimenti a Gaza – per cui gli Usa hanno lavorato intensamente – ha prodotto risultati significativi” (fonte: ansa.it).

AO