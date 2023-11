DL Migranti. Silvestroni (FdI): decisivo cambio passo su gestione flussi

(DIRE) Roma, 30 Nov. – “Per troppi anni il fenomeno migratorio dalla sinistra è stato subito senza che venisse fatto nulla per cambiare le cose. Un esempio su tutti: il Pd continua a gridare alla necessità di modificare la Bossi Fini, ma in dieci anni non lo ha mai fatto, pur avendo avuto i numeri in Parlamento per intervenire. Oggi, al contrario, il governo Meloni finalmente lavora per governare i flussi migratori senza più subirli.

Il decreto migranti approvato oggi al Senato, segna un decisivo cambio di passo sulla gestione dei flussi migratori irregolari impedendo l’arrivo degli immigrati clandestini”. Così Marco Silvestroni, senatore di Fdi e segretario dell’ufficio di Presidenza. (Com/Red/ Dire) 21:19 30-11-23