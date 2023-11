Erano a bordo di 2 imbarcazioni in vetroresina. Assegnato porto Taranto

(DIRE) Napoli, 30 Nov. – Questo pomeriggio il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents ha soccorso 44 persone su 2 imbarcazioni in vetroresina.

Tra i sopravvissuti, informano dalla Ong, ci sono 4 bambini con un’età inferiore ai 3 anni, 4 donne e diversi minori non accompagnati. Le autorità hanno assegnato come porto per lo sbarco quello di Taranto. (Red/ Dire) 20:57 30-11-23