Ministro Lollobrigida A Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona: “Dovere del Governo difendere agricoltori ed allevatori”

“Questo appuntamento dimostra la sinergia tra il mondo della produzione e della promozione che, lavorando insieme, riescono a valorizzare il sistema Italia. Attraverso il vostro impegno quotidiano raccontiamo le nostre tradizioni e la storia di un grande territorio, qual è la nostra nazione”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo all’inaugurazione della 78esima edizione di Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona (dal 30 Novembre al 2 Dicembre a CremonaFiere).

“Il dovere di un Governo – ha detto ancora il ministro – , invece, è quello di lavorare per difendere i nostri agricoltori e allevatori che non sono nemici dell’ambiente ma sono i nostri primi ambientalisti. Ed è quello che facciamo ogni giorno.

Per questo a Bruxelles ho proposto un documento, sostenuto da tutti i ministri europei, che pone al centro questo comparto nevralgico per la nostra economia e che rappresenta, per noi, un asset primario”.