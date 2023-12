Catania, crollo palazzina disabitata

I Vigili del Fuoco sono intervenuti il primo Dicembre per il crollo di un vecchio edificio in muratura in via Gramignani, nel centro storico di Catania.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza lo scenario ed effettuato accurate ricerche visive con l’ausilio di termocamere e con il supporto di Unità Cinofile per verificare l’eventuale presenza di persone, anche accidentalmente, coinvolte nel crollo.

Sul posto presente anche personale ENEL e Telecom Italia per le attività di messa in sicurezza delle rispettive linee di distribuzione. L’abitazione era in un avanzato stato di degrado strutturale e fortunatamente disabitata.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89432