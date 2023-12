Grecia, donna caduta in mare da un traghetto sulla rotta Perama-Salamina

È ricoverata all’ospedale Thriasio una donna caduta in mare questa mattina 1° dicembre, in circostanze non chiare, da un traghetto a Perama. La donna caduta in mare tra Perama e Salamina è stata salvata da una barca di passaggio e riportata sul traghetto.

La donna era una passeggera del traghetto Perama-Salamina ed è caduta in mare in circostanze non specificate. Le cause che hanno portato alla caduta della sfortunata donna sono al vaglio degli agenti della Guardia Costiera,. Secondo la quest’ultima, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” la donna è stata portata a terra dove un’ambulanza l’ha prelevata e portata in ospedale a scopo precauzionale.

c.s. – Giovanni D’Agata