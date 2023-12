Serra Riccò (Ge). Truffa ai danni di un’anziana: 2 persone arrestate

Comando Provinciale di Genova – Serra Riccò (Ge) , 06/12/2023 11:05

I Carabinieri della Stazione di Serra Riccò (Ge) e del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero e Napoli Stella, a conclusione di attività investigativa hanno arrestato a Napoli un 46enne e una 21enne per una truffa ai danni di un’anziana.

I due, spacciandosi per Carabinieri, contattavano telefonicamente la 63enne chiedendole un’ingente somma di denaro per ripagare i danni cagionati dalla figlia in seguito all’investimento di un pedone e non incorrere così in conseguenze penali.

La vittima consegnava nelle mani della donna, presentatasi presso l’abitazione, 2.500,00 euro, monili e preziosi in oro e la carta di credito con annesso codice PIN.

Le indagini dei militari hanno permesso di identificare gli autori che sono stati rintracciati ed arrestati a Napoli ed associati presso la casa circondariale di Poggioreale e Pozzuoli.