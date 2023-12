Turismo. Ok Camera a DDL professione di guida turistica, è legge

(DIRE) Roma, 7 Dic. – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di iniziativa governativa collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla ‘Disciplina della professione di guida turistica’. I sì sono stati 139, nessun no, 80 gli astenuti.

L’articolo 1 stabilisce le finalità; l’articolo 2 definisce la professione di guida turistica; l’articolo 3 stabilisce i requisiti per l’esercizio della professione; l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione; l’articolo 5 prevede l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo; l’articolo 6 reca norme specifiche per l’esercizio della professione basato su titoli conseguiti all’estero, distinguendo tra esercizio temporaneo e stabile; l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione e obblighi di aggiornamento per le guide turistiche; l’articolo 8 demandata all’ISTAT la definizione di una specifica classificazione delle attività legate alla professione di guida turistica: l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche nei siti in cui esercitano la professione; l’articolo 10 regola i compensi professionali; l’articolo 11 impone alle guide turistiche l’obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento e di fornire informazioni trasparenti sui costi della prestazione; l’articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni per l’esercizio abusivo della professione di guida turistica; l’articolo 13 contiene disposizioni transitorie e finali a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge; l’articolo 14 delinea le disposizioni finanziarie e l’articolo 15 dispone l’entrata in vigore immediata della legge.

(Red/ Dire) 13:36 07-12-23