Case green. Fidanza (FdI): scampato pericolo per tasche italiani

(DIRE) Roma, 8 Dic. – “Raggiunto l’accordo tra Parlamento Europeo e Consiglio sulla direttiva ‘case green’. Uno scampato pericolo per l’Italia e per le tasche degli italiani”.

Così su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento Europeo Carlo Fidanza. “Più tempo per adeguarsi, più spazio alle scelte di ogni singolo governo per ridurre le emissioni inquinanti, senza più l’obbligo di raggiungere specifiche classi energetiche per ogni immobile.

Un testo non certo perfetto ma possiamo dire, con un sospiro di sollievo, che abbiamo evitato una mazzata epocale su milioni di famiglie italiane. Avanti così, con realismo e concretezza per una transizione ecologica che non penalizzi cittadini e imprese”. (Com/Red/ Dire) 21:14 08-12-23