Natale. Roma accende l’albero, in migliaia Piazza del Popolo

(DIRE) Roma, 8 Dic. – L’accensione poco dopo le 18:30, accolta dall’applauso di romani e turisti. In decine di migliaia si sono riversati in piazza del Popolo per assistere allo spettacolo dell’albero di Natale di Roma illuminato nel giorno dell’Immacolata, che tradizionalmente segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie.

Un’occasione che ha richiamato nelle strade una folla enorme, creando non pochi disagi alla circolazione nella zona nonostante il piano natalizio prevedesse per oggi i mezzi di trasporto gratuiti: completamente bloccato dal traffico il Muro Torto, così come erano congestionate le vie di accesso al lungotevere e via Cola di Rienzo, mentre numerosi agenti della Polizia Locale di Roma Capitale erano presenti per risolvere le criticità create in alcuni casi dalla sosta selvaggia delle auto.

L’albero di Natale, illuminato da 100mila lucine led, decorato con circa 800 palline rosse e gialle e con una grande stella in cima, arriva da Como ed è alto 21 metri: quest’anno ha traslocato a piazza del Popolo a causa del megacantiere della Metro C che occupa gran parte di piazza Venezia. “Quest’anno siamo in una nuova piazza perché ci sono i lavori della metropolitana e tanti cantieri per rendere Roma più bella”, ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

“La parola pace associata a questo albero è un messaggio di speranza, un segno della comunità di Roma che è una città di pace”, ha aggiunto il primo cittadino. Insieme all’albero, infatti, sono state accese anche le luminarie di via del Corso – opera di Acea rappresentata in piazza dalla presidente Barbara Marinali – proprio dedicate alla parola pace, scritta in diverse lingue. (Red/ Dire) 20:04 08-12-23